Samsun'da uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini öldürdü

Samsun'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aldığı 1 aylık uzaklaştırma kararı sona eren Baki Kaya, evine giderek tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Gülbahar Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü.

Saat 15.00 sıralarında Samsun'un Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, koronavirüs testi pozitif çıkan boşanma aşamasındaki Gülbahar Kaya, evinde karantinaya alındı.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI BİTİNCE EVİNE GELDİ

İddiaya göre eşi Baki Kaya, uzaklaştırma cezasının bittiği günün ertesinde Gülbahar Kaya'nın evine gelerek tartışmaya başladı. Baki Kaya, tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçakla yaraladı.

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülbahar Kaya'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Baki Kaya ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

















