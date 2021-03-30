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- Samsun’da üzerinden 249 adet uyuşturucu hap çıktı
Samsun’da üzerinden 249 adet uyuşturucu hap çıktı
Polis ekipleri, şüphelendikleri şahsın üzerinde yaptıkları aramalar neticesinde 249 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
- İHA
- 30.03.2021 - 17:45
- Güncelleme : 30.03.2021 - 17:48
Samsun'da polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.
İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde polis, şüphelendiği şahıs üzerinde üst araması gerçekleştirdi.
Yapılan aramada 249 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
40 yaşındaki M.S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sorgulanan M.S., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Savcı, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. M.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.