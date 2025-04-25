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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde cep telefonu dükkanı sahibi Z.G. (29) ile E.A. (23) arasında telefon satışı ile ilgili anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Sokağa taşan kavga sırasında E.A.'nın olay yerinde bulunan ve Ordu ilinde görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş ağabeyi B.A. (26), kavgayı ayırmak için tabancası ile havaya ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Silahlı kavga üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafları gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

Yaşananlarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.