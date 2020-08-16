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    Samsun'da Uzman Çavuş Muhammet Özkurt denizde boğuldu

    26 yaşındaki uzman çavuş, denizde yüzerken boğuldu. Olay yerinde hayatını kaybeden uzman çavuşun, görev yeri Erzincan'dan Samsun'a izne geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 13:03
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    Samsun'da Uzman Çavuş Muhammet Özkurt denizde boğuldu

    Uzman Çavuş Muhammet Özkurt, görev yeri Erzincan'dan Samsun'a izne gitti.

    Samsun'un Yakakent ilçesinde denize giren 26 yaşındaki Özkurt, denizde boğularak hayatını kaybetti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Uzman çavuşun vefatı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da Uzman Çavuş Muhammet Özkurt denizde boğuldu #1

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