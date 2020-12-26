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    Samsun'da villaya kumar baskını: 47 kişi yakalandı

    Samsun'un Atakum ilçesinde 3 katlı villada, koronavirüs önlemlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 47 kişi yakalandı.
    • AA
    • 26.12.2020 - 06:13
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 07:08
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    Samsun'da villaya kumar baskını: 47 kişi yakalandı

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Mahallesi 3022. Sokak'taki villadan gürültüler geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    47 KİŞİ, VİLLADA KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

    Villaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları, emre aykırı davranışta bulundukları, görevli memura mukavemet ve Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında işlem başlatılan 47 kişi emniyete götürüldü.

    İkamette arama yapan ekipler, oyun kartları, tabanca ve bir miktar para ele geçirdi.

    Samsun'da villaya kumar baskını: 47 kişi yakalandı-Video

    Samsun da villaya kumar baskını: 47 kişi yakalandı #1

    Samsun da villaya kumar baskını: 47 kişi yakalandı #2

    Samsun da villaya kumar baskını: 47 kişi yakalandı #3

    Samsun da villaya kumar baskını: 47 kişi yakalandı #4

    Samsun da villaya kumar baskını: 47 kişi yakalandı #5

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