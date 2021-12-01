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- Samsun'da 'yağmurdan kaçarken doluya tutulmak' deyimi gerçek oldu
Samsun'da 'yağmurdan kaçarken doluya tutulmak' deyimi gerçek oldu
Samsun’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bir süre sonra yağmurla karışık dolu yağışına çevrildi. Vatandaşlar yağmurdan kaçmak isterken doluya tutuldu.
- İHA
- 01.12.2021 - 19:28
- Güncelleme : 01.12.2021 - 20:26
Samsun'un İlkadım ilçesinde aniden bastıran yağmur bir süre sonra doluya çevrildi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışıyla beraber otomobillerin üstleri bembeyaz oldu.
O DEYİM GERÇEK OLDU
Boncuk büyüklüğünde yağan dolu yağışı araçlara zarar vermedi.
Dolunun yağmurun hemen ardından yağması akıllara o deyimi getirdi. "Yağmurdan kaçarken doluya tutulan" vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Samsun'da 'yağmurdan kaçarken doluya tutulmak' deyimi gerçek oldu VİDEO