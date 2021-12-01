Euro
15.0125
-3.31%
Dolar
13.2488
-3.09%
Altın
759.86
-2.42%
Borsa
1.857
2.64%
Bitcoin
775.246
2.82%
BTXN Coin
50.76
3.08%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Samsun'da 'yağmurdan kaçarken doluya tutulmak' deyimi gerçek oldu

    Samsun’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bir süre sonra yağmurla karışık dolu yağışına çevrildi. Vatandaşlar yağmurdan kaçmak isterken doluya tutuldu.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 19:28
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 20:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da 'yağmurdan kaçarken doluya tutulmak' deyimi gerçek oldu

    Samsun'un İlkadım ilçesinde aniden bastıran yağmur bir süre sonra doluya çevrildi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışıyla beraber otomobillerin üstleri bembeyaz oldu.

    O DEYİM GERÇEK OLDU

    Boncuk büyüklüğünde yağan dolu yağışı araçlara zarar vermedi.

    Dolunun yağmurun hemen ardından yağması akıllara o deyimi getirdi. "Yağmurdan kaçarken doluya tutulan" vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

    Samsun'da 'yağmurdan kaçarken doluya tutulmak' deyimi gerçek oldu VİDEO

    Samsun da yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyimi gerçek oldu #1

    Samsun da yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyimi gerçek oldu #2

    Samsun da yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyimi gerçek oldu #3

    Samsun da yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyimi gerçek oldu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir