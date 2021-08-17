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Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi
- İHA
- 17.08.2021 - 09:32
- Güncelleme : 17.08.2021 - 09:42
Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi ateş yakıp yanına yattı.
Çevredeki vatandaşlar dumanı görünce, orman yangınına sebep olma ihtimali üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.
POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yanan ateşi söndürmek isteyince ateşi yakan şahıs ekiplere engel oldu.
Polis ekiplerinden destek istenmesinin üzerine, olay yerine ekipler sevk edildi.
GİDECEK YERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Şahsı uyaran polis ekipleri, çevrenin orman olduğunu anlatıp, şahıstan ateş söndürüp gitmesini istedi.
Şahıs üşüdüğü için ateş yaktığını, gidecek yeri olmadığını belirtti.
Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi VİDEO
GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRILDI
Yaşanan orman yangınlarından haberi olmadığını belirten şahıs, polis tarafından güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.
İtfaiye ekipleri, şahsın uzaklaştırılmasının ardından ateşi söndürdü.