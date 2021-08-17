Euro
9.8892
-0.8%
Dolar
8.3975
-0.67%
Altın
485.07
-0.16%
Borsa
1.453
-0.15%
Bitcoin
395.002
-1.57%
EXEN Coin
27.40
-1.61%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi

    Kimliği belirsiz bir kişi, ormanlık alanda ateş yakınca çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Üşüdüğü için ateş yaktığını söyleyen şahıs, söndürmek için gelen ekiplere engel olmaya çalıştı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi

    Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi ateş yakıp yanına yattı.

    Çevredeki vatandaşlar dumanı görünce, orman yangınına sebep olma ihtimali üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

    POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yanan ateşi söndürmek isteyince ateşi yakan şahıs ekiplere engel oldu.

    Polis ekiplerinden destek istenmesinin üzerine, olay yerine ekipler sevk edildi.

    Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi #1

    GİDECEK YERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

    Şahsı uyaran polis ekipleri, çevrenin orman olduğunu anlatıp, şahıstan ateş söndürüp gitmesini istedi.

    Şahıs üşüdüğü için ateş yaktığını, gidecek yeri olmadığını belirtti.

    Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi VİDEO

    GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRILDI

    Yaşanan orman yangınlarından haberi olmadığını belirten şahıs, polis tarafından güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.

    İtfaiye ekipleri, şahsın uzaklaştırılmasının ardından ateşi söndürdü.

    Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi #2

    Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi #3

    Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi #4

    Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi #5

    Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir