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Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi

Samsun’da, yaktığı ateş söndürtmemek için direndi

Kimliği belirsiz bir kişi, ormanlık alanda ateş yakınca çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Üşüdüğü için ateş yaktığını söyleyen şahıs, söndürmek için gelen ekiplere engel olmaya çalıştı.