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Samsun'da yangın çıktı
Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
- AA
- 11.08.2020 - 05:24
- Güncelleme : 11.08.2020 - 05:24
Samsun'’un Terme ilçesi Gölyazı Çoban Yatağı mevkisinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Terme Belediyesi ve İlçe Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de iş makineleriyle yangını söndürme çalışmalarına katıldı.