Dolar
7.3315
-0.0844%
Euro
8.6146
-0.0127%
Altın
2016.56
-0.543%
Borsa
1075.52
0%
G. Altın
476.133
-0.484%
Bitcoin
86927.63
-0.1976%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Samsun'da yangın çıktı

    Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
    • AA
    • 11.08.2020 - 05:24
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 05:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da yangın çıktı

    Samsun'’un Terme ilçesi Gölyazı Çoban Yatağı mevkisinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

    İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

    Terme Belediyesi ve İlçe Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de iş makineleriyle yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

    Samsun'da yangın çıktı VİDEO


    Samsun da yangın çıktı #1

    Samsun da yangın çıktı #2

    Samsun da yangın çıktı #3

    Görüş Bildir