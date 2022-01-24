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    Samsun'da yangın faciası: 2 ölü

    Gece saatlerinde zemin kattaki bir dairede çıkan yangın, anne ile 55 yaşındaki oğlunu hayattan kopardı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 10:55
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    Samsun'da yangın faciası: 2 ölü

    Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, 03.30 sıralarında 6 katlı binanın zemin katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

    ANNE VE OĞLU YANARAK CAN VERDİ

    Yangında evde bulunan Mesure Gültekin (82) ve oğlu Dursun Gültekin'in (55) yanarak hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yangında ölen anne ve oğul, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti

    Samsun da yangın faciası: 2 ölü #1

    Samsun da yangın faciası: 2 ölü #2

    Samsun da yangın faciası: 2 ölü #3


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