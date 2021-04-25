Samsun’da yangında mahsur kalan bebeği, komşu kurtardı

Elektrik kontağından çıkan yangıda 1,5 yaşındaki Zeynep bebek uzun süre dumanların arasında kurtarılmayı bekledi. Zeynep bebeği, ıslak battaniyeye sarılıp eve giren komşu kurtardı.

Samsun’un Tekköy ilçesi Sanayi Mahallesi Şeker Sokak'ta bulunan Nedime Serap Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi lojmanlarında, gemicilik öğretmeni Veysel Keçeci'nin oturduğu dairede, elektrik kontağından yangın çıktı.

Seda ve Veysel Keçeci çifti, yangına evde uyurken yakalandı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi.

YANAN EVE GİRDİLER

Yangın sırasında çift, 1,5 yaşındaki kızlarını kurtarmak için daireye girmeye çalıştı. Yoğun dumandan dolayı Zeynep bebeğe ulaşmak mümkün olmadı.

Yan dairede bulunan öğretmen Metin Arslan, ıslattığı battaniyeye sarılarak yanan eve girerek komşularına yardım etti.

SALONDA BULDU

Öğretmen Arslan, Zeynep bebeği salonda baygın halde buldu.

Dışarı çıkarılan bebek, olay yerinde bulunan 112 Acil Servi ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Zeynep bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olduğu ve dumandan etkilendiği tespit edilmesi üzerine, anne ve babası ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı. Evde büyük maddi hasar meydana geldi.

“EŞİ ŞOKA GİRMİŞTİ”

Metin Arslan, yangını fark edince yan daireye koştuğu sırada komşusunun da dumandan etkilenmiş bir şekilde kapıyı açtığını, eve girdiğinde hiçbir yerin görülmediğini söyledi.

Arslan, "Eve 2-3 kez girip çıktık. Üçüncüde ancak çocuğu bulabildim. Salonda yerde yatıyordu. Çocuğu kaptım. Veysel hocaya 'sen de çık artık buldum çocuğu' dedim beraber attık kendimizi dışarı. Eşi merdivenlerde panik halindeydi. Şoka girmişti o da." dedi.