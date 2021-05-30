Samsun'da, yanına kaçan kadının ailesi tarafından darbedildi

Sosyal medyadan tanıştığı genç kadını konuşmak için İzmir'den Samsun'a ailesinin yanına geri getiren adam, beyzbol sopasıyla hastanelik edildi.

İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki G.D., Samsun'da yaşayan ve sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu 24 yaşındaki M.K. adlı genç kadının İzmir'e yanına kaçması üzerine kızın ailesi ile bağlantıya geçti.

Kız tarafı, G.D.'yi konuşmak için Samsun'a çağırdı.

Bu sabah M.K. ile birlikte İkadım ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ne gelen G.D. kızın baba evinde saldırıya uğradı.

15 KİŞİ BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ

Beyzbol sopası ile kendisine 15 kişinin saldırdığını söyleyen G.D., evden kaçarak canını kurtardı. Kanlar içinde kalan ve yürüyerek kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden G.D. hastanede tedavi altına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

G.D., "Sosyal medya aracılığıyla M.K ile tanışıp arkadaş olduk. Kız benim yanıma İzmir'e kaçtı. Ailesi konuşmak için bize Samsun'a çağırdı. Birlikte bu sabah geldik. Samsun'a geldikten bir saat sonra kızın baba evinde yaklaşık 15 kişi bezbol sopaları ile bana saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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