Samsun'da yasak aşk! Yengesine başkasına aşık olduğunu söyledi, öldürüldü Murat Bakar'ın, kardeşinin eşi Şehri Bakar tarafından tabancayla vurulup öldürüldüğü tespit edildi. İfadesinde, "Murat, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de vurdum" diyen Şehri Bakar, tutuklandı.

DHA

Samsun'un Bafra ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Bahçeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda bölgeden geçenler, yol kenarında hareketsiz yatan erkeği fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen polis, ölen kişinin cebinden çıkan kimlikle, adının Murat Bakar olduğunu belirledi.

Tüfekle öldürüldüğü belirlendi

Sağlık görevlileri, Bakar'ın pompalı tüfekle vurulup hayatını kaybettiğini ve vücudunda da 2 mermi girişi olduğunu tespit etti. Jandarmanın incelemesinde, olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Bakar'ı öldürdüğü iddia edilen, kardeşinin eşi Şehri Bakar'ı gözaltına aldı.

"Başkasına aşık olduğunu söyledi, ben de vurdum"

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehri Bakar, verdiği ifadede, "Murat ile bir süredir ilişkimiz vardı. Murat'ın kardeşi yani benim eşim cezaevine girdikten sonra ilişkiye yeniden başladık. Murat'la buluştuğumuzda bana, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de onu vurdum" dedi.

Şehri Bakar, dün çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)