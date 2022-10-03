Samsun’da yasaklı ırk köpekler, anne ve 4 yaşındaki kızına saldırdı

Yasaklı ırk olan 2 Dogo Argentino köpeği, Sibel Güven ve 4 yaşındaki kızına saldırdı. Güven, "Saldırı anında kızımın kafasını ve vücudunu korumak için üzerine yattım” dedi.

Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi'nde, 1 Ekim’de saat 16.00 sıralarında Sibel Güven (39) ile 4 yaşındaki kızı köpek saldırısına uğradı.

Bir restoranda düzenlenen okul etkinliğine giden Güven ile kızına, çıkışta yasaklı ırk olan 2 Dogo Argentino cinsi köpeği saldırdı.

Kızını korumak için üzerine kapanan Sibel Güven, yüzünden ve kolundan yaralandı. Anne ve kızı kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA’nın haberine göre; anne-kız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından taburcu olan anne-kız evine gönderildi. Tedavilerinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

“Önce kızımın kafasını tuttular”

Oğlunun sınıf yemeği için restorana gittiklerini belirten Sibel Güven, mekandan çıkıp, araca yürüdükleri sırada olayın yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce bahçe kapısında gördüğüm mekan sahibinin biri beyaz iki tane köpeği, bizi görür görmez koşarak üzerimize geldiler. Önce kızımın kafasını tuttular. Bir şey yapamayacağımı anlayınca, hemen kızımın üzerine yattım.





“Köpekler o kadar saldırgandı”

O anda mekandan çıkan bir çalışan, arabasına binerken beni gördü. Arabasından inip köpekleri kovmaya çalıştı. Köpekler o kadar saldırgandı ki birisi geliyor birisi gidiyor. Sesimi çıkarmadan, sabit kalmaya çalıştım.

“Tedavim devam edecek, sonrasında ne olacak bilmiyorum”

Köpekler gittikten sonra içerden çalışanlar geldi ama iş işten geçmişti. İşten çıkan çalışan olmasaydı; bizi kurtaracak kimse yoktu. İçerden kimse çığlıklarımı duymamış. Saldırı anında kızımın kafasını ve vücudunu korumak için üzerine yattım. Bana ne olursa olsun ama yeter ki kızıma bir şey olmasın.

Göz kapağıma dikiş atıldı, yanağımda ısırıklar var. Kafamda diş izleri var. Kolumu epey bir parçaladı. Tedavim devam edecek, sonrasında ne olacak bilmiyorum. Kızımın ise omuzunda, kalçasında yırtıklar, koltuk atında dikişler var. Kafasında ise diş izleri var. Olaydan sonra mekan hala açık kalmış. Mekanın kapatılmasını istiyorum. Köpekler hala orada. Adli süreç başlatıldı. Gereken ağır cezayı almalarını yetkililerde talep ediyorum.”

Olayın ardından restorana gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.