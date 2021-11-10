Samsun'da yaşanan trafik kazası can aldı

Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Yaşar Arslan kontrolündeki 55 GU 140 plakalı hafif ticari araç ile ile İsa Bozyel yönetimindeki 55 AFS 252 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpışma etkisiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlanırken içinde bulunan Hatice Arslan, Hanife Çakır ve Seviye Seçkin yaralandı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü emekli öğretmen İsa Bozyel ise ağır yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı İsa Bozyel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

















