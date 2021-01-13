Evine gittikleri Bülbül K.'ye para yardımı bahanesiyle "Bu parayı senin paranın yanına koy bereketli olsun" diyen anne ve kızı, yaşlı kadının 5 bin lirasını çaldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Bülbül K., dolandırıcıların hedefi oldu.

16 yaşındaki kızı S.G. ile yaşlı kadının evine giden Çiğdem G., kendilerini bir yakınları olarak tanıtıp ziyarete geldiklerini söyledi.

PARA VERİP KANDIRDILAR

Yaşlı kadını kandıran anne-kız, Bülbül K.'ye yardım etme bahanesiyle bir miktar para verip, verdikleri parayı kendi parasının yanına koyup bereketlenmesini söyledi. Dolandırıcılara inanan yaşlı kadın ise verdikleri parayı evdeki parasının yanına koydu.

Samsun'da yaşlı kadını dolandıran anne ve kızı yakalandı VİDEO

5 BİN TL'SİNİ ÇALIP KAÇTILAR

Paranın koyulduğu yeri gören anne ve kızı yanlarında getirdikleri meyve suyunu yaşlı kadına verip, mutfaktan bardak alması için yanlarından ayrılmasını sağlayınca evde bulunan yaklaşık 5 bin lirayı çaldı. Daha sonra evden ayrılan Çiğdem G. ve S.G. kayıplara karıştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bir süre sonra parasının çalındığını fark eden yaşlı kadın polisten yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 6 iş yeri ve 1 halk otobüsünün kamera kayıtlarını inceleyerek anne ve kızını Canik ilçesindeki evlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

ANNE TUTUKLANDI, KIZI SERBEST KALDI

Yaşı küçük olan S.G., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hırsızlık Bürosu'ndaki sorgulanması tamamlanan Çiğdem G. ile işlemleri tamamlanan S.G. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Çiğdem G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, S.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.