Samsun'da yaşlı kadının 70 bin lirasını dolandırdılar

Telefonla aradıkları 88 yaşındaki kadına kendilerini polis olarak tanıtan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki S.T., telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.

Şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kadından para istedi.

S.T. ise bunun üzerine 70 bin lirasını şüphelilere yolladı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.T., durumu polise bildirdi.

Ekipler, araştırmaları sonucunda şüphelilerin K.P. (42) ve S.H. (55) olduğunu tespit etti. Firari dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.