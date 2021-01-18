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    Samsun'da yaşlı kadının 70 bin lirasını dolandırdılar

    Telefonla aradıkları 88 yaşındaki kadına kendilerini polis olarak tanıtan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 16:09
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    Samsun'da yaşlı kadının 70 bin lirasını dolandırdılar

    Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki S.T., telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.

    Şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kadından para istedi.

    S.T. ise bunun üzerine 70 bin lirasını şüphelilere yolladı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.T., durumu polise bildirdi.

    Ekipler, araştırmaları sonucunda şüphelilerin K.P. (42) ve S.H. (55) olduğunu tespit etti. Firari dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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