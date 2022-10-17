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- Samsun'da yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı
Samsun'da yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı
Evinde yemek yerken gelen kardeşi Selim S.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Ali S., ağır yaralandı.
- 17.10.2022 - 20:06
Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Mütfühamam Sokak üzerindeki bir evde saat 18.15 sıralarında 'pes' dedirten bir olay yaşandı.
Evinde yemek yiyen inşaat inşaat işçisi Ali S. (40), eve gelen kardeşi inşaat işçisi Selim S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Yaralı kardeş tedavi altında
Sağ göğsünün altından ağır bir şekilde yaralanan Ali S., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kardeş kaçtı
Bıçaklı saldırgan kardeş ise olaydan sonra kaçtı.
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.