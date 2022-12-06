Park ettikleri minibüsü bulamayan aile, polisten yardım istedi. Minibüs, polis yardımıyla sokakta park halinde bulundu.

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşanan olay, Karadeniz fıkralarını aratmadı…

19 Mayıs ilçesinde yaşayan bir aile, özel işleri için geldikleri Bafra'da aile minibüslerini bir sokağa park etti.

İHA’nın haberine göre; aile, işleri bittikten sonra araçlarını park ettikleri yeri unuttu ve bir türlü bulamadı. Aile, polisten yardım istedi.

Polisler, sokak sokak minibüs aradı

Aile, soluğu Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosu'nda aldı. Burada görevli polis memurları, aile ile birlikte aracı aramaya çıktı. Minibüs, Çilhane Mahallesi Vapur Sokak'ta park halinde bulundu.

Arabalarını karşılarında görünce büyük sevinç yaşayan aile, polis memurlarına teşekkür etti.

Samsun’da, yeri unutulan minibüsü polis buldu VİDEO