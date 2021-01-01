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    Samsun'da yılbaşı kutlaması: Bir genç maganda kurşunuyla yaralandı

    Samsun'da yeni yıl kutlaması sırasında hava ateş açanların silahlarından çıkan mermilerden biri, bir genci kafasından ağır şekilde yaraladı.
    • İHA
    • 01.01.2021 - 07:09
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 07:12
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    Samsun'da yılbaşı kutlaması: Bir genç maganda kurşunuyla yaralandı

    Samsun’un İlkadım ilçesi Yendoğan Mahallesi’nde, yeni yıl kutlaması sonucu magandalar, bir gencin ağır şekilde yar alanmasına neden oldu.

    Evinin terasında bulunan Emre Karasan'ın (30) kafasına kör kurşun isabet etti.

    TALİHSİZ GEN. AĞIR YARALANDI

    Ağır yaralanan Emre Karasan 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

    Samsun da yılbaşı kutlaması: Bir genç maganda kurşunuyla yaralandı #1

    SİLAHI ATEŞLEYEN ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Emre Karasan’ın yakınları hastanede gözyaşı döktü. Polis silahlı ateş eden şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun da yılbaşı kutlaması: Bir genç maganda kurşunuyla yaralandı #2

    Samsun da yılbaşı kutlaması: Bir genç maganda kurşunuyla yaralandı #3

    Samsun da yılbaşı kutlaması: Bir genç maganda kurşunuyla yaralandı #4

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