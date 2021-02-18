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    Samsun’da yol tuzlama aracı personelini darbeden 3 saldırgan aranıyor

    Tuzlama aracında görev yapan 2 belediye personeli, bilinmeyen nedenle kendilerine saldıran 3 genç tarafından darbedildi.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 09:25
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    Samsun’da yol tuzlama aracı personelini darbeden 3 saldırgan aranıyor

    Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde Canik Belediyesi’ne bağlı olarak kar küreme ve tuzlama araçlarında görev yapan Yaşar Büyük ve bir meslektaşı, bilinmeyen nedenle kendilerine hakaret eden 3 gencin saldırısına uğradı.

    Darbedilen iki personel, 112’yi arayarak ihbarda bulundu.

    3 SALDIRGAN ARANIYOR

    Olay yerine gelen yaya devriye bekçi ve polis ekipleri, kaçan 3 şüphelinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

    Camı kırılan ve maddi hasar gören tuzlama aracı olay yerinden götürülürken, Büyük ve meslektaşı da ifadeleri alınmak üzere Irmak Polis Merkezi’ne götürüldü.

    Samsun’da yol tuzlama aracı personelini darbeden 3 saldırgan aranıyor #1

    “SEBEPSİZ YERE SALDIRDILAR”

    Yaşadığı o anları anlatan Yaşar Büyük, “Aracımız yokuşta kalmıştı. O esnada 3 genç aracımıza kar topu atmaya başladılar. Ardından bize de saldırdılar. Hiçbir sebebi yokken bizi darbettiler. Bıçak çıkarmalarından çekindiğimiz için biraz aşağı doğru gittik. Polisi arayarak ihbar ettik. Şikayetçi olacağız.” dedi.

    Samsun’da yol tuzlama aracı personelini darbeden 3 saldırgan aranıyor #2

    Samsun’da yol tuzlama aracı personelini darbeden 3 saldırgan aranıyor #3

    Samsun’da yol tuzlama aracı personelini darbeden 3 saldırgan aranıyor #4

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