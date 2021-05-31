Samsun'da 'yol vermeme' inatlaşması kazaya sebep oldu

Tır sürücüsü ile yol tartışmasına giren hafif ticari araç, yol dışına çıkarak kaza yaptı.

Samsun-Ankara karayolunda seyir halinde olan 55 AKG 18 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile plakası belirlenemeyen tır sürücüsü arasında yol verme inatlaşması yaşandı.

Sürücüler, araçlarını birbirlerinin önüne kırarak durdurmaya çalıştı.

YOL TARTIŞMASI KAZAYLA BİTTİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü, önce yolun sağında bulunan su kanalına girdi, ardından da orta şeride savruldu. Tır sürücüsü ise olaydan sonra yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. O sırada tır şoförü, "Görüyorsunuz değil mi, sonra ben suçlu oluyorum, bak ne yapıyor" diyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da trafikte yol verme inatlaşması kazayla bitti