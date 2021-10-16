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    Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı

    Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı

    Trabzon'a giden yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 09:12
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    İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

    Otobüs yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı.

    Kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    2 ÖLÜ, 14 YARALI

    Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

    YARALILAR İPLE KURTARILDI

    Yaralılar ip yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı.

    SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

    Sürücü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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