Euro
15.2372
0.56%
Dolar
13.4675
0.45%
Altın
787.2800
0.61%
Borsa
1,978.83
0.78%
Bitcoin
623.823
0.05%
BTXN Coin
33.86
1.59%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Samsun'da yolcu otobüsünde kaçak Afgan yakalandı

    Türkiye'de kaçak olarak kalan Afgan uyruklu bir kişi, yolcu otobüsündeki aramada yakayı ele verdi.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da yolcu otobüsünde kaçak Afgan yakalandı

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Ankara yolunda bulunan polis uygulama noktasında, bir yolcu otobüsü durduruldu.

    Sabit nokta görevlileri HES ve GBT sorgusu yaptıkları sırada araçta yolcu olarak bulunan Afgan uyruklu S.R.H.'nin (29) Türkiye'de kaçak kaldığını tespit etti.

    SINIR DIŞI EDİLECEK

    Gözaltına alınarak otobüsten indirilen Afgan uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Soruşturma devam ediyor.

    Samsun da yolcu otobüsünde kaçak Afgan yakalandı #1


    Görüş Bildir