Samsun'da yolcu otobüsünde kaçak Afgan yakalandı

Türkiye'de kaçak olarak kalan Afgan uyruklu bir kişi, yolcu otobüsündeki aramada yakayı ele verdi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Ankara yolunda bulunan polis uygulama noktasında, bir yolcu otobüsü durduruldu.

Sabit nokta görevlileri HES ve GBT sorgusu yaptıkları sırada araçta yolcu olarak bulunan Afgan uyruklu S.R.H.'nin (29) Türkiye'de kaçak kaldığını tespit etti.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Gözaltına alınarak otobüsten indirilen Afgan uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor.