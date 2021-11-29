Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, kazaya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında yaşandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Kızılot mevkisinde meydana geldi.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN KAZA YAŞADI

Kızılot Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde ilerleyen M.C.A yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşına yaya olarak geçmekte olan H.B.'ye çarptı.

Kazada yaralanan yaya H.B., olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Samsun'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı ViDEO