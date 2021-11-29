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    Samsun'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı

    Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, kazaya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 07:57
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 08:55
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    Samsun'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında yaşandı.

    Kaza, Çarşamba ilçesi Kızılot mevkisinde meydana geldi.

    KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN KAZA YAŞADI

    Kızılot Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde ilerleyen M.C.A yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşına yaya olarak geçmekte olan H.B.'ye çarptı.

    Kazada yaralanan yaya H.B., olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    ÇARPMA ANI KAMERADA

    Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Samsun'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı ViDEO

    Samsun da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı #1

    Samsun da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı #2

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