Samsun'da zurnacının yolunu kesen zurnacı ve davulcu olan oğlu, davul tokmağı ile darbettikleri adamın 10 bin lirasını gasp ederek kaçtı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesindeki düğünde zurna çalan H.G. (53), eğlence sonrası düğün sahibi tarafından araçla evine götürüldüğü sırada yolu kesildi.

DAVUL TOKMAĞIYLA SALDIRDILAR

Kendisi gibi zurnacı olan M.S. ve davulcu olan oğlu O.S.'nin davul tokmağı ile darbettiği H.G., kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Tedavi altına alınan 2 çocuk babası 15 yılık zurnacı H.G., kendisine saldıranların cebindeki 10 bin lira parasını da gasbettiklerini iddia etti.

Samsun'da zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasbettiler VİDEO



"ÜZERİMDE BULUNAN 10 BİN LİRAMI GASBETTİLER"

Şahıslar hakkında şikayetçi olan H.G., "Düğünden dönüyordum. İçinde bulunduğum aracın yolu kesildi. Benim gibi zurnacı olan M.S.'nin davulcu olan oğlu O.S. yanıma geldi ve babasının benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak için araçtan inince baba-oğul ve yanlarında bulunan bir kişi bana davul tokmağı ile saldırıp darbedip, kredi kartı borcunu yatırmak için üzerimde bulunan 10 bin lira paramı da alıp gasbettiler. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.