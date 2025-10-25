Samsun’daki cinayet zanlısı Interpol tarafından Abhazya’dan Türkiye’ye getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırmızı bültenle aranan ve Interpol tarafından Abhazya'da yakalanan Sercan Tokaç, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sınırda teslim alındı.

INTERPOL YAKALADI, TÜRKİYE'YE İADE ETTİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Tokaç, KOM Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Firari sanık Tokaç hakkında, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Asım Cerrah’ı öldürdüğü gerekçesiyle açılan davanın yargılamasına 21 Ekim’de başlandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 22 Mayıs 2024 tarihinde Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak’ta meydana geldi.

Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı iş yerinin sahibi Asım Cerrah, iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırıyı Sercan Tokaç’ın düzenlediğini tespit etti; olay yerinden kaçan şüphelinin otomobili ise Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu.