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- Samsun'daki feci kazada evli çift hayatını kaybetti
Samsun'daki feci kazada evli çift hayatını kaybetti
- İHA
- 14.12.2021 - 11:15
- Güncelleme : 14.12.2021 - 11:37
Samsun'un Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile çarptı.
YOLDAN FIRLAYAN ARABA HURDAYA DÖNDÜ
Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak, refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü.
ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
Aracın içinde sıkışan Mahmut Akbulut ile eşi Edanur Akbulut, olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Hurdaya dönen araçtaki cesetler itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kazada ölen Mahmut Akbulut'un Ordu'nun Ünye ilçesinde imam, eşi Edanur Akbulut'un ise öğretmen olduğu öğrenildi.
Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, gözyaşına boğulup sinir krizi geçirdi.
Samsun'daki feci kazada evli çift hayatını kaybetti VİDEO
OTOPSİ YAPILACAK
Araçtan güçlükle çıkartılan cesetler, otopsi için samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.