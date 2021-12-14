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    Samsun'daki feci kazada evli çift hayatını kaybetti

    Otomobilin çarpması sonucu yoldan çıkarak, ağaca çarpan otomobildeki imam ve öğretmen hayatını kaybetti. Kaçan sürücü için ise soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 11:37
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    Samsun'daki feci kazada evli çift hayatını kaybetti

    Samsun'un Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile çarptı.

    YOLDAN FIRLAYAN ARABA HURDAYA DÖNDÜ

    Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak, refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü.

    ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

    Aracın içinde sıkışan Mahmut Akbulut ile eşi Edanur Akbulut, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

    Hurdaya dönen araçtaki cesetler itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

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    YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Kazada ölen Mahmut Akbulut'un Ordu'nun Ünye ilçesinde imam, eşi Edanur Akbulut'un ise öğretmen olduğu öğrenildi.

    Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, gözyaşına boğulup sinir krizi geçirdi.

    Samsun'daki feci kazada evli çift hayatını kaybetti VİDEO

    OTOPSİ YAPILACAK

    Araçtan güçlükle çıkartılan cesetler, otopsi için samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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