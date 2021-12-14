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Samsun'daki feci kazada evli çift hayatını kaybetti

Samsun'daki feci kazada evli çift hayatını kaybetti

Otomobilin çarpması sonucu yoldan çıkarak, ağaca çarpan otomobildeki imam ve öğretmen hayatını kaybetti. Kaçan sürücü için ise soruşturma başlatıldı.