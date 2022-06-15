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- Samsun'daki genç, girdiği evden kombi çaldı
Samsun'daki genç, girdiği evden kombi çaldı
Girdiği evdeki kombiyi çalan 19 yaşındaki genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 15.06.2022 - 17:54
- Güncelleme : 15.06.2022 - 18:02
Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde yaşayan S.A. adlı kadının tadilatta olan evindeki banyoda, yerde duran kombi çalındı.
Kadın olayla ilgili polise şikayette bulundu.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, kombiyi evden 19 yaşındaki E.U.’nun çaldığını tespit ederek söz konusu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Tutuklandı
İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen E.U., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.U., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Samsun'daki genç, girdiği evden kombi çaldı VİDEO