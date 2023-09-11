Samsun'daki halı sahada savcılarla tartışan uzman çavuş silah taşıyamayacak! Cumhuriyet başsavcıları ve uzman çavuş, halı saha maçında birbirine girdi. Gerginlik soyunma odasına kadar taşınırken, savcıların şikayetiyle gözaltına alınan askeri personelin silah taşımamasına karar verildi.

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DHA

Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki halı saha maçında nabızlar yükseldi.

Adliye ve askeri personel ile avukatların bulunduğu maçta, uzman çavuş A.D. ile Cumhuriyet savcıları Ş.D. ve H.Ö. arasında tartışma başladı.

Tartışma giderek hararetlenirken, sahadakiler araya girerek taraftarı sakinleştirmeye çalıştı.

Gözaltına alınan uzman çavuş serbest bırakıldı

İki savcının talimatıyla uzman çavuş A.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silah taşıyamayacak

Adli kontrol kararı gereği, uzman çavuş A.D., silah taşıyamayacak.

"Pozisyonla ilgili konuşuyorduk bana 'ne bağırıyorsun lan' dedi"

Bir diğer yandan A.D. verdiği ifadede, şu cümleleri aktardı;

Avukat Ö.F.A. ile aramızda bir gerginlik yaşandı. Kendisiyle maçtaki bir pozisyon ile ilgili konuşuyorduk, çevrede yanlış anlaşılmaya neden oldu. Sahadaki kimseyi tanımıyordum. Savcı Ş.D. bana “Sen ne bağırıyorsun, el kol yapıyorsun lan?” dedi. Bu cümlenin o an kime hitaben söylediğini anlayamadım. Bana elini kaldırdı ve sonradan savcı olduğunu öğrendim.

"Kime cevap veriyorsun..."

Kendisine doğru yürüdüm ve “Sen kime lan diyorsun?” dedim. Beni tahrik edince yaklaştım, o esnada başka biri yanıma koşarak geldi ve bana “ Sen bana bak bana, kime cevap veriyorsun lan?” dedi. Çevredeki arkadaşlar aramıza girdi ve sonradan kendisinin savcı H.Ö. olduğunu öğrendim.

"Sen bekle seninle görüşeceğiz"

Soyunma odasına gittiğimizde savcı H.Ö. eşya dolabından benim bulunduğum yere geldi. Ben de kendisine, 'Savcım siz herkesin üstüne böyle yürüyor musunuz?' diyerek akabinde özür diledim. Savcı Ş.D. orada bana, 'Sen bekle göreceksin seninle görüşeceğiz' dedi. Ben kimseye küfretmedim. Ben çevredekiler tarafından ağzımın kapatıldığını da hatırlamıyorum. Atılı suçları kabul etmiyorum. Küfür ve hakarette bulunmadım."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)