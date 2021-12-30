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    Samsun'daki inek hırsızları tutuklandı

    İneklerini satışa çıkaran besici Y.T.'yi dolandırıp, hayvanlarını kamyonete yükleyerek götüren 3 şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 11:55
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    Samsun'daki inek hırsızları tutuklandı

    Samsun’da 20 Aralık günü H.G. (54), N.E. (68) ve A.K. (53), hayvanlarını satılığa çıkaran besici Y.T. ile bir araya geldi.

    BESİCİYİ KANDIRIP, İNEKLERİ ÇALDILAR

    Çeşitli yalanlarla besiciyi kandıran şüpheliler, kamyonete yükledikleri 11 inek ile Kırıkkale'ye geldi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Y.T.'nin ihbarı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    İNEKLER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    41 bin TL karşılığında kentteki bir besiciye satıldığı belirlenen inekler ise jandarma tarafından sahibi Y.T.'ye teslim edildi.

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