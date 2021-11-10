Euro
11.2863
-0.07%
Dolar
9.7983
0.68%
Altın
584.35
1.94%
Borsa
1.624
0.52%
Bitcoin
674.823
3.97%
BTXN Coin
22.99
0.00%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Samsun'daki işçi oğlunun gözleri önünde şantiyeden düştü

    Odun çuvallarını 4'üncü kattan aşağıya atmak isteyen inşaat işçisi, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Bu sırada inşaat işçisinin oğlu olaya şahit olup gözyaşlarını tutamadı.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 15:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'daki işçi oğlunun gözleri önünde şantiyeden düştü

    Samsun'daki inşaat işçisi Ahmet Kuruçaylı çalışma yaptığı şantiyede, odun parçalarını çuvallayarak 4'üncü kattan aşağıya atıyordu.

    Bu sırada dengesini kaybeden Kuruçaylı, oğlunun gözleri önünde aşağıyla düştü.

    TUĞLALARIN ÜZERİNE ÇAKILDI

    Tuğlaların üstüne çakılan Kuruçaylı ağır yaralandı.

    Olay bölgesideneki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince, yaralı hastaneye kaldırdı.

    OĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Kuruçaylı'nın oğlu ambulansa alınan babasının ardından göz yaşlarını tutamadı.

    Samsun'daki işçi oğlunun gözleri önünde şantiyeden düştü VİDEO

    Samsun daki işçi oğlunun gözleri önünde şantiyeden düştü #1

    Samsun daki işçi oğlunun gözleri önünde şantiyeden düştü #2

    Samsun daki işçi oğlunun gözleri önünde şantiyeden düştü #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir