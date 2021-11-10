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- Samsun'daki işçi oğlunun gözleri önünde şantiyeden düştü
Samsun'daki işçi oğlunun gözleri önünde şantiyeden düştü
Odun çuvallarını 4'üncü kattan aşağıya atmak isteyen inşaat işçisi, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Bu sırada inşaat işçisinin oğlu olaya şahit olup gözyaşlarını tutamadı.
- İHA
- 10.11.2021 - 13:03
- Güncelleme : 10.11.2021 - 15:52
Samsun'daki inşaat işçisi Ahmet Kuruçaylı çalışma yaptığı şantiyede, odun parçalarını çuvallayarak 4'üncü kattan aşağıya atıyordu.
Bu sırada dengesini kaybeden Kuruçaylı, oğlunun gözleri önünde aşağıyla düştü.
TUĞLALARIN ÜZERİNE ÇAKILDI
Tuğlaların üstüne çakılan Kuruçaylı ağır yaralandı.
Olay bölgesideneki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince, yaralı hastaneye kaldırdı.
OĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kuruçaylı'nın oğlu ambulansa alınan babasının ardından göz yaşlarını tutamadı.
Samsun'daki işçi oğlunun gözleri önünde şantiyeden düştü VİDEO