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- Samsun’daki karavan cinayetinin zanlısına 3 ayrı müebbet
Samsun’daki karavan cinayetinin zanlısına 3 ayrı müebbet
- 27.04.2022 - 17:48
Samsun’un Bafra ilçesine 26 kilometre mesafede bulunan Kolay Mahallesi Derbent Barajı kıyısında bulunan karavanda kalan Oğuz Bircan (29), arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı.
Gençlerin arasında saat 04.30 sıralarında tartışma çıktı.
Oğuz Bircan “Bana yanlış yaptınız” diyerek karavana birlikte geldiği arkadaşı çiğ köfteci İsmail Varol (25) ve Orhan Yüksel’e (27) silahla ateş etti.
3’ü de can verdi
Gözü dönen Bircan, yan taraftaki karavanın da camını kırdı.
Katil, kırılan camın sesine uyanarak, ne olduğunu anlamak için karavandan dışarı çıkan Mustafa Önbaş’a (53) da silahla ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği İsmail Varol, Orhan Yüksel ve Mustafa Önbaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Babası ihbar etti
3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdükten sonra karavanın önünde bekleyen Oğuz Bircan, babasını arayarak durumu anlattı.
Babası da durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri şahsı silahla birlikte gözaltına aldı.
3 ayrı müebbet hapis cezası aldı
11 Haziran 2021 tarihinde işlediği cinayetin ardından tutuklanan Oğuz Bircan, bugün Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
İHA’da yer alan habere göre cinayet sanığı, mahkemece 3 ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.