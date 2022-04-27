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Samsun’daki karavan cinayetinin zanlısına 3 ayrı müebbet

Samsun’daki karavan cinayetinin zanlısına 3 ayrı müebbet

Geçen yıl tartıştığı iki arkadaşını karavanda öldüren, yan taraftaki başka bir karavan sahibini de katleden caniye, 3 ayrı müebbet hapis cezası verildi.