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    Samsun’daki karavan cinayetinin zanlısına 3 ayrı müebbet

    Geçen yıl tartıştığı iki arkadaşını karavanda öldüren, yan taraftaki başka bir karavan sahibini de katleden caniye, 3 ayrı müebbet hapis cezası verildi.
    • 27.04.2022 - 17:48
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    Samsun’daki karavan cinayetinin zanlısına 3 ayrı müebbet

    Samsun’un Bafra ilçesine 26 kilometre mesafede bulunan Kolay Mahallesi Derbent Barajı kıyısında bulunan karavanda kalan Oğuz Bircan (29), arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı.

    Gençlerin arasında saat 04.30 sıralarında tartışma çıktı.

    Oğuz Bircan “Bana yanlış yaptınız” diyerek karavana birlikte geldiği arkadaşı çiğ köfteci İsmail Varol (25) ve Orhan Yüksel’e (27) silahla ateş etti.

    3’ü de can verdi

    Gözü dönen Bircan, yan taraftaki karavanın da camını kırdı.

    Katil, kırılan camın sesine uyanarak, ne olduğunu anlamak için karavandan dışarı çıkan Mustafa Önbaş’a (53) da silahla ateş etti.

    Kurşunların isabet ettiği İsmail Varol, Orhan Yüksel ve Mustafa Önbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

    Samsun’daki karavan cinayetinin zanlısına 3 ayrı müebbet #1

    Babası ihbar etti

    3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdükten sonra karavanın önünde bekleyen Oğuz Bircan, babasını arayarak durumu anlattı.

    Babası da durumu jandarmaya bildirdi.

    Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri şahsı silahla birlikte gözaltına aldı.

    Samsun’daki karavan cinayetinin zanlısına 3 ayrı müebbet #2

    3 ayrı müebbet hapis cezası aldı

    11 Haziran 2021 tarihinde işlediği cinayetin ardından tutuklanan Oğuz Bircan, bugün Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

    İHA’da yer alan habere göre cinayet sanığı, mahkemece 3 ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Samsun’daki karavan cinayetinin zanlısına 3 ayrı müebbet #3

    Samsun’daki karavan cinayetinin zanlısına 3 ayrı müebbet #4


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