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- Samsun'daki kardeşler miras yüzünden kavga etti
Samsun'daki kardeşler miras yüzünden kavga etti
- 03.05.2022 - 14:04
- Güncelleme : 03.05.2022 - 14:42
Samsun'un Bafra ilçesinde, aynı bahçede evleri bulunan Refaittin Y. ile kardeşi Şerafettin Y. arasında uzun süredir babalarından kalan miras davası nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.
Şerafettin Y. evinin bahçesinde kendi tapulu yerine ekmek fırını yaptı. Buna sinirlenen Refaittin Y. iddiaya göre kardeşinin fırınına zarar verdi.
Baltalı ve tüfekli miras kavgası
Uzun süredir kardeşini tehdit eden Refaittin Y, sabah bayramlaşmaya gelen kardeşi Şerafettin Y.'nin çocukları ve torunlarının bahçede bulunduğu sırada, av tüfeğiyle üzerlerine yürüyerek ateş etti.
Çıkan arbedede Şerafettin Y. ve damadı, Refaittin Y'nin elinden tüfeği aldı. Tüfeği elinden alınan Refaittin Y., bu sefer eline geçirdiği baltayla onlara saldırdı.
Samsun'daki kardeşler miras yüzünden kavga etti ViDEO
Gözaltına alındı
Etkisiz hale getirilen Refaittin Y. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda tüfekle yaralanan olmadı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.