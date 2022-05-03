Bafra ilçesinde kardeşler arasında miras meselesi yüzünden tüfekli, baltalı kavga çıktı. Yaşanan olay anı güvelik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, aynı bahçede evleri bulunan Refaittin Y. ile kardeşi Şerafettin Y. arasında uzun süredir babalarından kalan miras davası nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

Şerafettin Y. evinin bahçesinde kendi tapulu yerine ekmek fırını yaptı. Buna sinirlenen Refaittin Y. iddiaya göre kardeşinin fırınına zarar verdi.

Baltalı ve tüfekli miras kavgası

Uzun süredir kardeşini tehdit eden Refaittin Y, sabah bayramlaşmaya gelen kardeşi Şerafettin Y.'nin çocukları ve torunlarının bahçede bulunduğu sırada, av tüfeğiyle üzerlerine yürüyerek ateş etti.

Çıkan arbedede Şerafettin Y. ve damadı, Refaittin Y'nin elinden tüfeği aldı. Tüfeği elinden alınan Refaittin Y., bu sefer eline geçirdiği baltayla onlara saldırdı.

Samsun'daki kardeşler miras yüzünden kavga etti ViDEO

Gözaltına alındı

Etkisiz hale getirilen Refaittin Y. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda tüfekle yaralanan olmadı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.