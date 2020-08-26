Samsun'daki köpek bakım çiftliğinde 10 kilo esrar ele geçirildi

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin 600 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ve 118 kök kenevir bitkisi bulundu.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Ağustos günü Atakum ilçesinde çalışma yapıldı.

Yeşildere Mahallesi’nde ‘köpek bakım çiftliği’ olarak kullanılan arazide yüklü miktarda kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı.

KENEVİR VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahsın arazisinde İnsansız Hava Aracı ile yapılan çalışma neticesinde 118 kök kenevir bitkisi, 10 bin 600 gram kurutulmaya bırakılmış esrar yakalandı.

Şüpheli şahıs, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındı.

4 KİŞİNİN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR

Narkotim ekiplerince Atakum ilçesinde sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada ise toplam 4 şahıstan 0,20 gram sentetik madde, 1 adet uyuşturucu hap elde edildi.

Şahıslar hakkında “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldı.