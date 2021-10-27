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- Samsun'da kız çocuğuna taciz iddiası: Evini taşladılar
Samsun'da kız çocuğuna taciz iddiası: Evini taşladılar
- İHA
- 27.10.2021 - 11:23
- Güncelleme : 27.10.2021 - 17:59
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Y.B., 'seni eve bırakayım' bahanesi ile komşuları olan 60 yaşındaki H.S.'nin aracına bindi.
İddiaya göre yaşlı adam, burada kız çocuğuna elle tacizde bulundu.
10 GÜN SONRA ARKADAŞINA ANLATTI
Bunun üzerine kız çocuğu, aracı durdurarak aşağıya indi.
Y.B. yaşadığı durumu ailesine söyleyemezken, 10 gün sonra dayanamayarak arkadaşına anlattı.
POLİS GELDİ
Kı z çocuğunun bir grup arkadaşı da şüpheli komşunun evine giderek, tepki gösterdi.
Polisin olay yerine intikal etmesi üzerine grup, evin önünden uzaklaştırıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Tüm bu yaşananların ardından Y.B.'nin tacizi ailesine de anlattı.
Aile, komşu H.S.'den şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EVİ TAŞLANDI
Kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddia edilen komşunun adamın serbest bırakılmasını kabul etmeyen bir grup genç, H.S.'nin Çilehane Mahallesi'ndeki evine giderek camlarını taşladı.
Polis ekiplerince ev koruma altına alınırken, H.S. ise evi terk etmek zorunda kaldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.