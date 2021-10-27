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Samsun'da kız çocuğuna taciz iddiası: Evini taşladılar

Samsun'da kız çocuğuna taciz iddiası: Evini taşladılar

14 yaşındaki kız çocuğu, aracına bindiği 60 yaşındaki komşusunun tacizine uğradığını iddia etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli serbest bırakılırken, bir grup genç de komşunun evini taşladı.