Samsun'daki kumarhane baskınında, iskambil kağıtlarını yaktılar

Bir eve yapılan kumarhane baskını sırasında cezadan kaçmak isteyen şüpheliler, iskambil kağıtlarını sobaya atarak yakmaya çalıştı.

Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, koronavirüs denetimleri kapsamında çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi’nde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, Saadet Caddesi’ndeki adrese operasyon düzenledi.

KAĞITLARI SOBAYA ATTILAR

Adreste bulunan 1’i Irak uyruklu, 16 kişi, ekiplerin geldiğini fark edince, kumar oynadıkları iskambil kağıtlarını sobaya atarak yakmaya çalıştı.

62 BİN 700 LİRA CEZA YAZILDI

Şüpheliler hakkında ‘Sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamak’ suçlarından idari işlem yapılarak, toplam 62 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Ev sahibi O.K. (23) ise ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.





