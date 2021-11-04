Samsun'daki liseli, kardeşlerini kaybettiği kalp yetmezliğine yakalandı

Ağabeyi ve kardeşini kalp yetmezliğinden kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Şeyda Aşçı da aynı hastalıkla mücadele ediyor. Aşçı, herkesi organ bağışçısı olmaya davet ediyor.

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Aydınlı Mahallesi’nde yaşayan Ali-Emine Aşçı çifti, çocuklarında görülen genetiksel kronik kalp yetmezliğiyle mücadele ediyor.

9 yıl önce hastanede nakil beklerken fenalaşarak yaşama veda eden 12 yaşındaki Ufuk Aşçı’yı toprağa veren çift, 2 yıl sonra da aynı hastalıktan 1 aylık bebekleri Umut’u kaybetti.

İki evladının acısını hala yüreklerinde hisseden Ali Aşçı ile Emine Aşçı, şimdi de kızları için savaşıyor.

KALBİ ZAYIFLADI

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 yıldır kontrol altında tutulan Ahmet Faik Ediz Anadolu Kız Lisesi 3. sınıf öğrencisi Şeyda Aşçı’nın, kalbinin zayıfladığı tespit edildi.

Yapılan ölçüm, test ve tetkiklerle kalbin son durumu belirlenerek heyetine sunuldu. Raporları inceleyecek heyet, aciliyet durumuna göre izlenecek yönteme karar verecek.

"UYGUN KALBİN BULUNMASINI BEKLEYECEĞİZ"

Kalp hastası kızını tedavi ettirmeye çalışan mermer ocağı işçisi Ali Aşçı, elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Kızını sürekli kontrole götüren baba Aşçı, “Yapılan son tetkiklerde kalbinin zayıfladığı söylendi. Önce anjiyo yaptılar sonra da kalbinin durumunu ölçtüler. Çıkan sonuçlar ise organ nakli için heyete gönderildi. Şu an heyetin ne karar vereceğini bekliyoruz. Kalbi dayanabilir denirse nakil sırasına gireceğiz. Aciliyet çıkarsa uygun kalbin bulunmasını bekleyeceğiz. Hafta içinde kızımın durumu netleşecek.” bilgilerini verdi.





"İKİ ÇOCUĞUMUZU TOPRAĞA VERDİK VE CANIMIZ ÇOK YANDI"

Sağlık Bakanlığı ile hastane yönetiminin maddi manevi her türlü kolaylığı sağladığını belirten işçi Ali Aşçı, "Allah devletimizi yönetenlerden razı olsun. Tedavi masraflarımız karşılanıyor. Hastane yönetimimiz ve doktorlarımız da gerekli opsiyonu gösteriyor. Doktor ve hemşirelerimiz kızımla yakından ilgileniyor. Şeyda şu an yürüyebiliyor. Kritik süreç daha başlamadı. Kalbi ne kadar dayanacak bilemiyoruz. Ama kalp nakli gerekirse ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kritik süreç başladığında ise kızım gözümün önünde eriyecek. İçimiz cayır cayır yanıyor. Hastane kapısından bile içeri artık girmeye cesaret edemiyorum. Çaresiz durumdayız. İki çocuğumuzu toprağa verdik ve canımız çok yandı. Allah göstermesin kızımızı kaybedersek buna dayanamayız. Geride bir kızımız daha var. Muhtemelen o da kalp hastası çıkacak. En kısa zaman da onu da kontrole götüreceğim." diye konuştu.





"ÇOCUKLARIN HAYATI, BAĞIŞLARA BAĞLI"

Yakın zamanda kalp nakline ihtiyacı olacağını söyleyen Şeyda Aşçı ise kendisinden daha acil durumda çocukların olduğunu belirterek organ bağışına destek çağrısı yaptı.

Örnek bir davranış sergileyen lise öğrencisi, "Büyük ihtimalle nakil sırasına alınacağım. Kalp bulunsa bile yoğun bakımda en acil durumdaki kardeşlerime öncelik tanınacak. Yani sıramı bekleyeceğim. Bağış olduğunda nice arkadaşımın hayatı kurtuldu. 2 gün önce başka şehirlerden iki organ geldi. Mutluluktan ne yapacağımızı şaşırdık. Bir organ geldiğinde hastanede hepimiz bayram sevinci yaşıyoruz. Bu duruma herkes düşebilir. Babam ve annem tüm organlarını bağışladı. İyileşirsem ben de bağışlayacağım. O yüzden tüm halkımızı organ bağışına destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.