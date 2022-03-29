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    Samsun’daki mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü

    Mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki kasap, yaşamını yitirdi. Katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 17:18
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    Samsun’daki mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü

    Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki bir firmanın mezbahasında kasap olarak çalışan Serkan A. ile Kubilay Özkök (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Saat 09.00 sıralarında yaşanan tartışma sırasında Serkan A., Kubilay Özkök'ü bıçakladı.

    HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

    Özkök kanlar içinde kalırken, diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıran Özkök, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Samsun’daki mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Serkan A., polis tarafından gözaltına alındı.

    Samsun’daki mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü #2

    Samsun’daki mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü #3


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