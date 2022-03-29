Samsun’daki mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü

Mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki kasap, yaşamını yitirdi. Katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki bir firmanın mezbahasında kasap olarak çalışan Serkan A. ile Kubilay Özkök (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Saat 09.00 sıralarında yaşanan tartışma sırasında Serkan A., Kubilay Özkök'ü bıçakladı.

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

Özkök kanlar içinde kalırken, diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıran Özkök, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Serkan A., polis tarafından gözaltına alındı.