Dolar
7.8356
0.4847%
Euro
9.2165
0.7036%
Altın
1891.14
0.6905%
Borsa
1154.23
0.045%
G. Altın
476.667
1.2431%
Bitcoin
83360.63
0.8721%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Samsun'daki otobüs muavini, uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı

    Bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan şahıs, emniyetin aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda gözaltına alındı. Şahsın, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edildi.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 11:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'daki otobüs muavini, uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda F.Z.'ye ait eve baskına gitti.

    EVDEN HAP ÇIKTI

    Evde yapılan aramada 14 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 225 lira para ele geçirildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Olayla ilgili gözaltına alınan ve bir otobüs firmasında muavin olarak çalıştığı öğrenilen F.Z. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Samsun daki otobüs muavini, uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir