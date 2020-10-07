Samsun'daki otobüs muavini, uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı

Bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan şahıs, emniyetin aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda gözaltına alındı. Şahsın, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda F.Z.'ye ait eve baskına gitti.

EVDEN HAP ÇIKTI

Evde yapılan aramada 14 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 225 lira para ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan ve bir otobüs firmasında muavin olarak çalıştığı öğrenilen F.Z. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



