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    Samsun'daki vahşi cinayet sonrası katillerden biri tutuklandı

    Bir gencin sokak ortasında vahşice öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın faili 2 kişinin firarda oldukları öğrenildi.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 09:37
    • Güncelleme : 22.08.2020 - 09:37
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    Samsun'daki vahşi cinayet sonrası katillerden biri tutuklandı

    Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta Canik Belediyesi yanında önceki gün Hüsame Ünveren (24) adlı genç, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

    Saldırganlar yerde yatan yaralı gencin kafasına silah kabzası ile defalarca vurup, yine ateş etti.

    SALDIRGANLAR KAÇTI

    Bütün bu anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülenirken, saldırganlar daha sonra kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı.

    Samsun'daki vahşi cinayet sonrası katillerden biri tutuklandı VİDEO

    KURTARILAMADI

    Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip, kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Samsun daki vahşi cinayet sonrası katillerden biri tutuklandı #1

    BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST KALDI

    Polis olayla ilgili E.E. (20) ve E.C.D.'yi (24) gözaltına aldı. Cinayet bürosundaki sorguları tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Samsun daki vahşi cinayet sonrası katillerden biri tutuklandı #2

    İKİ KATİL ZANLISI FİRARDA

    Olayda tabanca kullandığı iddia edilen ve cep telefonu görüntülerinde ölen gence tabanca kabzası ile vurduğu belirtilen A.C. ile yine olayda pompalı tüfek kullanarak ölen genci ateş edip aynı zamanda tüfek ile vurarak darbettiği iddia edilen S.T.'nin firarda olduğu öğrenildi.

    Samsun daki vahşi cinayet sonrası katillerden biri tutuklandı #3

    Polisin olayla ilgili 2 kişiyi yakalamaya çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun daki vahşi cinayet sonrası katillerden biri tutuklandı #4

    Samsun daki vahşi cinayet sonrası katillerden biri tutuklandı #5

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