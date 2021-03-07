Samsun'daki yangından 2 kişi etkilendi

Bir apartmanda soba nedeniyle çıkan yangın dumanından etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi Sungurlu Caddesi üzerinde bir apartmanda Elif ve Kenan Ç.’nin kiracı olduğu 1. kattaki dairede sobadan yangın çıktığı iddia edildi.

Yangın etrafta paniğe neden olurken, dumanlar binayı sardı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve emniyet ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Dumandan etkilenen Kenan Ç. ve 7 yaşındaki Hakan B., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



