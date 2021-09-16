Yabancı uyruklu bir kişiye silahla ateş açan saldırganlar sokak ortasında işten evine giden kadını kazara vurarak yaraladı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Büyük Camii yanında Selahattin S.(19) ile Yasin S., Azeri uyruklu Fuzuli Ş. ile kavgaya tutuştu.

Selahattin S., Fuzuli Ş.'yi kovalamaya başladı, bu sırada da tabancasıyla ateş açtı.

İŞTEN ÇIKIP EVİNE GİDİYORDU, VURULDU

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, işten çıkıp evine giden Kader U.(40) adlı kadının sol bacağına isabet etti.

Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Samsun'da işten çıkıp evine giden kadın kazara vuruldu ViDEO

HER İKİSİ DE YAKALANDI

Selahattin S. ile Yasin S. de, kovaladıkları Fuzuli Ş.'yi darbederek kafasından yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fuzuli Ş. tedavi altına alındı.

Motosikletli Yunus polisleri silahla ateş açarak Kader U.'yu kazara yaralayıp olay yerinden kaçan Selahattin S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosu ekipleri de Yasin S.'yi yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, suç aleti silahın bulunup bulunmadığı ise hala bilinmiyor.