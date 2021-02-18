Doktor Harika Sönmez'in hesabını hackleyerek, bahis oyunları üzerinden takipçilerden para toplayan dolandırıcılar büyük vurgun yaptı.

Samsun'da yaşayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Harika Sönmez, dolandırıcıların hedefi oldu.

Harika Sönmez'in 41 bin takipçili Instagram hesabını ele geçiren çete, bahis paylaşımları yaparak para istedi.

TAKİPÇİLERİNDEN 150 BİN TL ALDILAR

Takipçilerinin 150 bin TL dolandırıldığını açıklayan Harika Sönmez, hesaba itibar edilmemesi için çağrı yaptı.

Çetenin yöntemini anlatan Sönmez, “Banka hesap numarası vererek bahis oynadığımı ve para göndermeleri karşılığında katlanarak geri ödeyeceğimi söylemektedirler. Şu ana kadar ne yazık ki; takipçilerimden 150 bin TL üzerinde para dolandırmışlardır. Lütfen bu hesabın yazdıklarına ve paylaştıklarına asla itibar etmeyiniz.” dedi.

Öte yandan, Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço’nun da hesabı aynı yöntemle 60 bin TL dolandırılmıştı.

Samsunlu doktorun takipçileri 150 bin TL dolandırıldı VİDEO