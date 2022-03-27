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    Samsunlu muhtar Erdoğan Desteci zehir taciri çıktı

    İki yıl önce konuk olduğu bir programda uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerileri sunan muhtar Erdoğan Desteci ile 3 kişinin olduğu otomobilde haplar ele geçirildi.
    • DHA
    • 27.03.2022 - 10:41
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    Samsunlu muhtar Erdoğan Desteci zehir taciri çıktı

    Samsun'un Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Desteci'nin içinde bulunduğu otomobildeki şüpheliler, 24 Mart akşam saatlerinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

    Otomobili takibe alan ekipler, kısa sürede içinde 4 şüpheliyi yakaladı.

    BAGAJDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Polisin araçtaki aramasında bagajın içinde yeşil reçete ile satılan 33 bin hap ele geçirildi.

    TUTUKLANDILAR

    Gözaltına alınan Erdoğan Desteci, yanındaki M.R., E.Ç. ve A.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Samsunlu muhtar Erdoğan Desteci zehir taciri çıktı #1

    UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ UYARILAR YAPIYORDU

    Öte yandan Erdoğan Desteci'nin 2020'de konuk olduğu bir internet televizyon programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ve mahallede uyguladığı projeleri anlattığı görüntüler ortaya çıktı.

    "BİR KUŞAĞI DAHA KAYBETMEYELİM"

    Programda Desteci, "Uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerimize, bir bölgemiz 20 yıldır mekan olmuştur. Bir kuşağı kaybettik. Burası, insandan değerli mi? Tek ricam; kentsel dönüşüm yapmayacaksak, burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir kuşağı daha kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Erdoğan Desteci'nin yerine kaymakamlık tarafından birinci azanın yeni muhtar olarak görevlendirilmesi bekleniyor.

    Samsunlu muhtar Erdoğan Desteci zehir taciri çıktı #2

    Samsunlu muhtar Erdoğan Desteci zehir taciri çıktı #3


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