Samsun'u sel vurdu! Sokaklar göle döndü Samsun'da gese saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken şehirde birçok noktada su taşkınları nedeniyle caddeleri ve iş yerlerini su bastı.

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İHA

Samsun'u kuvvetli sağanak vurdu.

Yağışın etkili olduğu şehir sele teslim oldu.

Sanayi bölgesini yine su baskı, bulvarlar ve caddeler dere gibi aktı, alt geçitler ve parklar sular altında kaldı. Ev işyerlerini su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Metrekareye tam 103 kilo yağış

AFAD ve Meteorolojinin dün yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından sabaha karşı başlayan sağanak, şehri vurdu.

İlkadım’da gece saatlerinden sabah saat 06.00’ya kadar metrekareye tam 103 kilo yağış düştü.

Sel suları yollardan aktı

Saatlerdir kesintisiz devam eden sağanak sel afetine yol açtı. Canik ilçesinde bulunan sanayi sitelerini su bastı. İlkadım ilçesindeki bulvar, cadde ve yollar dere gibi aktı.

Cumhuriyet Meydanı çevresi ve Anıtpark sel sularına teslim oldu.

Alt geçitler suyla doldu, yollar çöktü, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı.

Sel özelikle Canik ilçesi ile İlkadım ilçesinde etkili oldu ve büyük zarara yol açtı. Samsun Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkı sel sularıyla doldu, araçlar suyun içinde kaldı. Yayalar ise zor anlar yaşadı.

Samsun'da kuvvetli sağanak devam ediyor.