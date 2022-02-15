Sanatçı Arif Şentürk hayatını kaybetti

Rumeli müziğinin sevilen sesi Arif Şentürk, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

Rumeli müziğinin duayen isimlerinden Arif Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sevilen sanatçıdan, üzücü haber bu akşam geldi.

Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 senesinde Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etti.



