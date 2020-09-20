Sancaktepe ve Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'un ilçelerine gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenleyen ekipler, 1 ruhsatsız tabanca ile birlikte uyuşturucu maddelere el koydu.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dün gelen M.G., Adem B'nin, kendisini uyuşturucu madde satışında aracı olarak kullandığını söyledi.

M.G.’nin gösterdiği yerde, 8 parça halinde toplam ağırlığı 174 gram gelen bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli Adem B., Yunus Emre Mahallesi 'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

YAKALANDI

Ümraniye’de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bugün yapılan operasyonda da İrfan T'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Uyuşturucu maddeleri Tantavi Mahallesinde bulunan bir adreste sakladığı belirlenen İrfan T, ikamet ettiği Atatürk Mahallesi'nde yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan operasyonda 6.482 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4060 TL ele geçirildi. Yakalanan İrfan T, adliyeye sevk edildi.

















