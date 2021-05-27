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    Sancaktepe'de 2 çocuğa otomobil çarptı

    Karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuklardan biri yola savrularak yaralanırken, diğeri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 15:39
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    Sancaktepe'de 2 çocuğa otomobil çarptı

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, aniden yolun karşına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle çocuklardan biri metrelerce sürüklendi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kazada şans eseri çocuklardan biri yara almadan kurtulurken diğeri bacağından yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sancaktepe’de otomobilin çarptığı iki kardeş yola savruldu

    Sancaktepe de 2 çocuğa otomobil çarptı #1

    Sancaktepe de 2 çocuğa otomobil çarptı #2

    Sancaktepe de 2 çocuğa otomobil çarptı #3

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