Sancaktepe'de 2 çocuğa otomobil çarptı

Karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuklardan biri yola savrularak yaralanırken, diğeri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, aniden yolun karşına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuklardan biri metrelerce sürüklendi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazada şans eseri çocuklardan biri yara almadan kurtulurken diğeri bacağından yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de otomobilin çarptığı iki kardeş yola savruldu

