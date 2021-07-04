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    Sancaktepe'de 3 araca çarpıktan sonra takla attı

    Bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü, 3 araca çarparak takla attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 10:18
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    Sancaktepe'de 3 araca çarpıktan sonra takla attı

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Ayşe Kayıkçı yönetimindeki 54 AB 767 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli bir çocuğa çarpmamak için manevra yaptı.

    Manevra yapan Ayşe Kayıkçı'nın kontrolündeki araç, orta refüje çıkarak takla attı.

    3 ARACA ÇARPTI

    Ters şeride geçen araç, 3 araca çarptıktan sonra yan yattı. Takla atan otomobilde bulunan Ayşe Kayıkçı ve yanındaki şahıs hafif yaralandı.

    Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ilk müdahaleleri gerçekleştirirken, polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.

    Sancaktepe'de 3 araca çarpıktan sonra takla attı VİDEO

    Sancaktepe de 3 araca çarpıktan sonra takla attı #1

    İTFAİYE SIKIŞAN SÜRÜCÜNÜN İMDADINA YETİŞTİ

    İtfaiye, araçta sıkışan Ayşe Kayıkçı ve yanındaki şahsı sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi ayakta yaparak, olay yerinden ayrıldı.

    Sancaktepe de 3 araca çarpıktan sonra takla attı #2

    "ÇOCUĞA VURMAMAK İÇİN.."

    Dükkanının önünde olan kazaya tanık olan esnaf İlker Çolak, "Araba karşı sokaktan gelerek, ışıklardan döndü.

    Dönerken önüne bisikletli bir çocuk atlıyor. Sürücü, bisikletli çocuğa vurmamak için manevra yaptı ve kaldırıma çıktı.

    Karşı şeritteki araçlara vurarak durdu. Ambulans geldi hemen ilgilendiler.

    Araç öyle ters kaldı. Yaralıları içinden çıkardılar sonra olay bitti. Yaralılar ayakta tedavi gördü." dedi.

    Sancaktepe de 3 araca çarpıktan sonra takla attı #3

    "ÖNÜME BİSİKLETLİ ÇIKTI"

    Bisikletli gence çarpmamak için kaza yapan sürücü Ayşe Kayıkçı, "Önüme bisiklet çıktı o yüzden kaza yaptım.

    Çocuğa çarpmayayım diye birden direksiyonu çevirdim. Yaralanma yok." şeklinde konuştu.

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