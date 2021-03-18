Sancaktepe'de 4. kattan düşen genç ağır yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de 4. kattaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen genç, ağır yaralandı.

Mevlana Mahallesi Milli Sokak'ta bulunan dört katlı bir binada kardeşleri ile kavga eden Muharrem İpekçi (26) kavgadan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Pencereden düşen genci fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İpekçi'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

4. KATTAN YOLA DÜŞTÜ

Dördüncü kattan parke taşı döşeli yola düşen ve hastaneye kaldırıldığı sırada bilinci kapalı olan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı haber alarak gelen gencin akrabası Rıza Çeliker yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Çocuğun psikolojisinin bozuk olduğunu söylüyorlar, başka bir şey bilmiyorum ben. Komşuları aradı beni haber verdi, ben de geldim."

Olay yeri inceleme ekibi, olayın yaşandığı evin içinde ve gencin düştüğü sokakta detaylı inceleme yaptı. Olay yerindeki deliller toplanarak incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.